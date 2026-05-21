У Харкові водій Audi на смерть збив 18-річного хлопця

У Немишлянському районі поліція встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 20 травня близько 21:30 на проспекті Героїв Харкова

Про це повідомила поліція області.

За попередніми даними, 38-річний водій автомобіля Audi скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок аварії загинув 18-річний хлопець. Також травм зазнала жінка – її госпіталізували до медичного закладу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

