21 травня 2026, 14:30

У Києві чиновники "вкрали" виплати дітей-сиріт

Фото: Національна поліція
Чиновник Подільської РДА отримав підозру від правоохоронців. Виявилось, що дітям-сиротам не виплатили сотні тисяч гривень допомоги

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Керівнику одного з управлінь районної держадміністрації раніше вже повідомляли про підозру через невиплату понад 188 тисяч гривень гарантованої державою одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Тепер правоохоронці розповіли про підозру посадовцю Подільської РДА через невиплату 425 тисяч гривень допомоги цим діитям. Упродовж 2023-2025 років чиновник не забезпечив виконання передбачених законом процедур щодо нарахування та виплати коштів 23-ом випускникам навчальних закладів Подільського району Києва.

У результаті діти не отримали гарантовану грошову допомогу на майже пів мільйона гривень.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть заступника директора департаменту КП "Київтеплоенерго” за розтрату понад пів мільйона гривень під час закупівлі кам’яної солі.

