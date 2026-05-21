У Києві чиновники "вкрали" виплати дітей-сиріт
Чиновник Подільської РДА отримав підозру від правоохоронців. Виявилось, що дітям-сиротам не виплатили сотні тисяч гривень допомоги
Керівнику одного з управлінь районної держадміністрації раніше вже повідомляли про підозру через невиплату понад 188 тисяч гривень гарантованої державою одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
Тепер правоохоронці розповіли про підозру посадовцю Подільської РДА через невиплату 425 тисяч гривень допомоги цим діитям. Упродовж 2023-2025 років чиновник не забезпечив виконання передбачених законом процедур щодо нарахування та виплати коштів 23-ом випускникам навчальних закладів Подільського району Києва.
У результаті діти не отримали гарантовану грошову допомогу на майже пів мільйона гривень.
