14:55  21 травня
У Харкові викрили адвокатку, яка робила з чоловіків батьків-одинаків
13:00  21 травня
На Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою
10:17  21 травня
На Миколаївщині військовий залізною трубою забив до смерті побратима
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 14:22

Прикордонники показали, як знищили два склади пального та знешкодили мінні загородження окупантів

21 травня 2026, 14:22
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На Південно-Слобожанському напрямку бійці підрозділу "Стрікс" 4 прикордонного загону знищили логістичні об'єкти та мінні загородження російських окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час бойової роботи прикордонники ліквідували два склади з пально-мастильними матеріалами (ПММ) та два генератори живлення. Крім того, розрахунки підрозділу приземлили два ворожі безпілотники.

Також прикордонники провели дистанційне розмінування території: точними скидами з дронів підірвали закладені російські міни.

"Ліквідація мінних пасток безпосередньо рятує життя наших бійців і пробиває захист противника. А втрата пального та живлення позбавляє окупантів можливості швидко реагувати на ситуацію", – зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 21 травня підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з Силами безпілотних систем уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна фронт прикордонники втрати росіян окупанти
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Апеляція не допомогла: ВАКС залишив Єрмаку заставу у 140 млн грн
21 травня 2026, 16:41
Обстріл Сум: шестеро поранених, серед яких дитина
21 травня 2026, 16:07
"На подарунки податківцям": у Запоріжжі шахраї "розвели" підприємців на 700 тисяч гривень
21 травня 2026, 15:59
Окупанти вдарили по аграрному бізнесу на Харківщині
21 травня 2026, 15:50
СБУ рознесла штаб ФСБ РФ: Зеленський показав відео
21 травня 2026, 15:50
Російські війська вдарили дроном по житловому будинку у Дружківці
21 травня 2026, 15:27
У Харкові викрили адвокатку, яка робила з чоловіків батьків-одинаків
21 травня 2026, 14:55
У Києві чиновники "вкрали" виплати дітей-сиріт
21 травня 2026, 14:30
Просили не відкривати справу: на Тернопільщині поліцейського піймали на хабарі
21 травня 2026, 13:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »