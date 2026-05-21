На Південно-Слобожанському напрямку бійці підрозділу "Стрікс" 4 прикордонного загону знищили логістичні об'єкти та мінні загородження російських окупантів

Держприкордонслужбу.

Під час бойової роботи прикордонники ліквідували два склади з пально-мастильними матеріалами (ПММ) та два генератори живлення. Крім того, розрахунки підрозділу приземлили два ворожі безпілотники.

Також прикордонники провели дистанційне розмінування території: точними скидами з дронів підірвали закладені російські міни.

"Ліквідація мінних пасток безпосередньо рятує життя наших бійців і пробиває захист противника. А втрата пального та живлення позбавляє окупантів можливості швидко реагувати на ситуацію", – зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 21 травня підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з Силами безпілотних систем уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.