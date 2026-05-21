21 травня 2026, 08:39

На Рівненщині офіцер створив "будівельний батальйон" із підлеглих

Фото: ДБР
На Рівненщині затримали та повідомили про підозру першому заступнику командира навчального центру, який організував ухилення від служби для підлеглих

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, замість виконання військових обов’язків кілька військовослужбовців за вказівкою посадовця займалися ремонтом будинку, де він проживає разом зі співмешканкою, яка також проходить службу у цій військовій частині.

Правоохоронці встановили, що ремонтні роботи стартували навесні 2025 року.

Офіцер у змові з іншими посадовцями організував залучення військових до будівельних робіт у новобудові площею близько 120 квадратних метрів у селі Олександрія Рівненського району. Будинок фактично належить матері його співмешканки.

До моменту викриття військовослужбовці, замість служби у своїх підрозділах, повністю замінили дах будинку, виконали бетонні роботи, провели підготовку території та закупили матеріали для встановлення паркану.

Попри відсутність на службі, їм продовжували безпідставно нараховувати грошове забезпечення.

ДБР затримало офіцера та двох його підлеглих, які виконували ремонтні роботи.

Посадовцю повідомлено про підозру в організації ухилення від військової служби, а двом військовим – в ухиленні від служби. Дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ДБР завершило розслідування щодо заступника командира однієї з військових частин Львівщини. Посадовець відправляв підлеглих виконувати приватні роботи замість несення служби.

Рівненська область офіцер військовослужбовці строительство Будинок підозра ДБР
