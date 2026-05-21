Українцям перерахують плату за тепло і гарячу воду: що змінив уряд

Кабінет Міністрів уточнив механізм перерахунку вартості теплопостачання та гарячої води у випадках надзвичайних ситуацій

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews.

За її словами, йдеться про ситуації, коли споживачі залишалися без тепла або гарячої води, або отримували послуги неналежної якості внаслідок російських атак.

Урядове рішення передбачає збільшення розміру перерахунку та врахування фактичного обсягу і якості наданих послуг. Також документ робить перерахунок обов’язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону.

Крім того, органи місцевого самоврядування отримають можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що борги Харкова за комунальні послуги на 1 лютого сягають майже 20 млрд грн

