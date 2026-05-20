Хабарі в МВС: у кількох областях затримали високопосадовців – нардеп назвав імена

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив про затримання кількох високопосадовців правоохоронних органів під час отримання неправомірної вигоди

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

За словами Гончаренка, усім фігурантам оголошено підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди.

Серед осіб, яких називає нардеп, – представники різних підрозділів Міністерство внутрішніх справ України та обласних управлінь поліції, зокрема:

помічник заступника міністра МВС Тетері – В.В. Воробей;

начальник поліції Івано-Франківської області С.В. Безпалько;

заступник начальника поліції Івано-Франківської області В.В. Яцюк;

перший заступник начальника слідчого управління поліції Тернопільської області А.Б. Ткачик;

заступник начальника поліції Житомирської області І.Д. Гулеватий.

Крім того, народний депутат зазначив, що з'явилася інформація про обшуки, які НАБУ проводить у начальника Головного управління Нацполіції Тернопільської області. Зазначається, що ці обшуки стосуються іншої справи.

Водночас станом на зараз офіційного підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів немає.

