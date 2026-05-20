20 травня 2026, 09:29

Хабарі в МВС: у кількох областях затримали високопосадовців – нардеп назвав імена

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив про затримання кількох високопосадовців правоохоронних органів під час отримання неправомірної вигоди

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

За словами Гончаренка, усім фігурантам оголошено підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди.

Серед осіб, яких називає нардеп, – представники різних підрозділів Міністерство внутрішніх справ України та обласних управлінь поліції, зокрема:

  • помічник заступника міністра МВС Тетері – В.В. Воробей;
  • начальник поліції Івано-Франківської області С.В. Безпалько;
  • заступник начальника поліції Івано-Франківської області В.В. Яцюк;
  • перший заступник начальника слідчого управління поліції Тернопільської області А.Б. Ткачик;
  • заступник начальника поліції Житомирської області І.Д. Гулеватий.

Крім того, народний депутат зазначив, що з'явилася інформація про обшуки, які НАБУ проводить у начальника Головного управління Нацполіції Тернопільської області. Зазначається, що ці обшуки стосуються іншої справи.

Водночас станом на зараз офіційного підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів немає.

Нагадаємо, СБУ, ДБР та Нацполіція викрили нові схеми продажу "тилових" посад у війську. Підозри отримали командири в різних областях. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Україна хабар підозра поліція МВС Гончаренко Олексій Олексійович керівні посади
