10:17  21 травня
На Миколаївщині військовий залізною трубою забив до смерті побратима
08:39  21 травня
На Рівненщині офіцер створив "будівельний батальйон" із підлеглих
08:21  21 травня
У Харкові водій Audi на смерть збив 18-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 13:20

У Полтаві затримали подружжя за розбещення 6-річної доньки та зйомку порнографії

21 травня 2026, 13:20
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили батьків, які впродовж кількох років знімали порнографічні матеріали за участі своєї маленької доньки та вчиняли щодо неї розпусні дії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Користуючись довірою дівчинки, оголену дитину батьки фотографували та знімали на відео. Встановлено, що розбещення дівчинки почалося, коли їй було два роки.

Під час обшуку в помешканні родини правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з доказами цієї діяльності.

Наразі служба у справах дітей вилучила дівчинку із сім’ї. Вона перебуває в лікарні на обстеженні.

Подружжю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 301 та ч. 2 ст. 156 КК України (виготовлення дитячої порнографії за попередньою змовою групою осіб, примушування малолітньої до участі у її створенні та вчинення розпусних дій членами сім'ї). Батькові дитини додатково інкримінують умисне зберігання дитячої порнографії (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Суд взяв фігурантам під варту без можливості внесення застави. Свою провину подружжя не визнає, заявляючи, що фото та відео робилися для "сімейного архіву".

Нагадаємо, на Чернігівщині жінка торгувала власною малолітньою донькою з метою її сексуальної експлуатації. Зловмисницю затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтава розбещення події затримання дитина
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Просили не відкривати справу: на Тернопільщині поліцейського піймали на хабарі
21 травня 2026, 13:55
На Хмельниччині судитимуть водія за ДТП, у якій загинула жінка та травмувалися двоє дітей
21 травня 2026, 13:41
На Дніпропетровщині викрили псевдоволонтера, який заробляв на авто для ЗСУ
21 травня 2026, 13:40
На Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою
21 травня 2026, 13:00
Українцям перерахують плату за тепло і гарячу воду: що змінив уряд
21 травня 2026, 12:43
На Черкащині затримали торговця зброєю та наркотиками
21 травня 2026, 12:35
У Житомирі пенсіонерку збила іномарка прямо на дорозі
21 травня 2026, 12:30
Сили спецоперацій уразили НПЗ "Роснефти" за 800 км від кордону України
21 травня 2026, 12:15
Прикордонники знищили 100 російських безпілотників на Сумщині, Харківщині та Одещині
21 травня 2026, 11:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »