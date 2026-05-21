Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці викрили батьків, які впродовж кількох років знімали порнографічні матеріали за участі своєї маленької доньки та вчиняли щодо неї розпусні дії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Користуючись довірою дівчинки, оголену дитину батьки фотографували та знімали на відео. Встановлено, що розбещення дівчинки почалося, коли їй було два роки.

Під час обшуку в помешканні родини правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з доказами цієї діяльності.

Наразі служба у справах дітей вилучила дівчинку із сім’ї. Вона перебуває в лікарні на обстеженні.

Подружжю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 301 та ч. 2 ст. 156 КК України (виготовлення дитячої порнографії за попередньою змовою групою осіб, примушування малолітньої до участі у її створенні та вчинення розпусних дій членами сім'ї). Батькові дитини додатково інкримінують умисне зберігання дитячої порнографії (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Суд взяв фігурантам під варту без можливості внесення застави. Свою провину подружжя не визнає, заявляючи, що фото та відео робилися для "сімейного архіву".

Нагадаємо, на Чернігівщині жінка торгувала власною малолітньою донькою з метою її сексуальної експлуатації. Зловмисницю затримали.