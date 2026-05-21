21 травня 2026, 12:35

На Черкащині затримали торговця зброєю та наркотиками

Фото: поліція
Правоохоронці задокументували факт продажу фігурантом метадону та пістолета

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Каневі поліцейські викрили 44-річного місцевого жителя на незаконному збуті зброї та наркотиків. Правоохоронці затримали його під час спроби продати пістолет і таблетки метадону за 10 тисяч гривень.

Під час обшуку в помешканні затриманого поліцейські вилучили речовини рослинного походження та набої різного калібру. Усі докази відправили на експертизу.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) та ч. 1 ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів) КК України.

Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали торговця зброєю – чоловік продавав автомати та бойові гранати.

наркотики затримання Черкаська область торгівля зброєю зловмисник
