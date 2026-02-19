У жительки Тернопільщини виявили сказ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "20 хвилин".

Потерпіла повідомила, що напередодні на її подвір’я забігла лисиця і почала гризтися із собаками. Через три дні після інциденту одна з собак загинула.

Медики припускають, що вірус вона підхопила в період з 18 по 22 грудня 2025 року під час спроби розборонити тварин.

Як повідомлялось, наприкінці 2025 року в Тернопільській області виявили вірус африканської чуми свиней. Це сталось у Збаразькій громаді.