У жительки Тернопільщини виявили сказ

В жінки із Шумської громади Тернопільської області виявили сказ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "20 хвилин".
Потерпіла повідомила, що напередодні на її подвір’я забігла лисиця і почала гризтися із собаками. Через три дні після інциденту одна з собак загинула.
Медики припускають, що вірус вона підхопила в період з 18 по 22 грудня 2025 року під час спроби розборонити тварин.
Як повідомлялось, наприкінці 2025 року в Тернопільській області виявили вірус африканської чуми свиней. Це сталось у Збаразькій громаді.
20 лютого 2026, 15:49
