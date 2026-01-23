На Запоріжжі загорівся житловий будинок: пенсіонера рятували з вогню
Пожежа сталась вночі, 23 січня, в одному з населених пунктів Запорізької області. Рятувальники визволяли з вогню літнього чоловіка
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Близько 1:55 загорівся житловий будинок. Пожежа була на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники вивели на свіже повітря 70-річного господаря. Пенсіонера передали медикам, а займання швидко загасили. Тепер фахівці будуть з'ясовувати причини пожежі.
Загалом протягом доби запорізькі рятувальники 16 виїздів і ліквідували три займання.
Нагадаємо, раніше на Київщині в пожежі загинула жінка. Постраждали чоловік та троє дітей.
