На Дніпропетровщині вночі горів храм
Пожежа сталася вночі 26 січня у Павлоградському районі. У селі Богуслав зайнялася церква
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
Коли рятувальники прибули на місце, вогнем був охоплений дах та приміщення храму на площі 300 кв.м. Пожежу ліквідували о 05:30.
На щастя, загиблих та травмованих немає.
На місці працювали 24 рятувальника, залучались 7 спецмашин.
Нагадаємо, вночі 23 січня на Житомирщині в пожежі загинула жінка та двоє маленьких дітей. Ще одну дворічну дитину встигли врятувати.
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
6 тисяч доларів за зняття з розшуку: у Тернополі комунальник влаштував бізнес на ухилянтах
26 січня 2026, 11:10Збій у польських пунктах пропуску на кордоні з Україною: що відомо
26 січня 2026, 10:45В Одесі окупанти пошкодили обсерваторію під час обстрілів
26 січня 2026, 10:24"Зливав" росіянам локації ППО біля українських аеродромів: на Миколаївщині затримали 21-річного військового
26 січня 2026, 10:18Понад 274 тисячі доз вакцин проти туберкульозу та сказу доставлять у регіони
26 січня 2026, 09:57Наслідки російських обстрілів на Сумщині: семеро поранених, серед них – діти
26 січня 2026, 09:49На трасі на Одещині сталися дві ДТП: рух ускладнений
26 січня 2026, 09:33Печерський суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магамедрасулову
26 січня 2026, 09:28У Києві 24-річний водій таксі зламав щелепу пасажирці, бо її знудило в авто
26 січня 2026, 09:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі блоги »