Фото: ДСНС

Пожежа сталася вночі 26 січня у Павлоградському районі. У селі Богуслав зайнялася церква

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Коли рятувальники прибули на місце, вогнем був охоплений дах та приміщення храму на площі 300 кв.м. Пожежу ліквідували о 05:30.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

На місці працювали 24 рятувальника, залучались 7 спецмашин.

