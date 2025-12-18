Дрони – це зброя майбутнього

Ще до великої війни я займався конструюванням дронів і писав багато статей про майбутнє дронів на війні

Ніхто тоді не почув. Ні за часів Порошенко, ні за часів Зеленського. Влада в нас взагалі дуже далека від технічних речей, тому і обіцяє то мільйон дронів, то 3000 ракет.

Головне – гроші, емоції, рейтинги і вибори.

Між тим, ще за два роки до вторгнення наша команда стала розробляти повністю автономні дрони-роботи, які працюють без участі оператора, і робити перші комерційні проєкти з їх застосуванням. Це був великий успіх.

Я кажу про це ні для того, щоб вам щось продати, а щоб довести, що бойові дрони-роботи як на відео – це вже реальність.

А звичайні бойові дрони під керуванням оператора – реальна загроза.

Після припинення війни, коли б воно не було, владі доведеться враховувати можливості технологій в своєї політиці.

Бо дрони нівелюють ексклюзивне право держави на насилля.

Сотні тисяч поліціянтів, нацгвардіїців, тисячі агентів спецслужб можуть виявитися безсилими перед роєм дронів, вигаданих і створених одним старим божевільним конструктором і ветераном війни для покарання винних. Прямо як в кіно.

І це не жарти.

Колись ми так само змогли атакувати Кремль, і ніхто тоді не дізнався, то чому ті самі дрони не можуть завтра відновлювати справедливість в наскрізь корумпованій країні?

Бойові дрони після війни можуть стати зброєю бандитів – це правда, але в першу чергу вони стануть інструментом правосуддя, яким його бачать ветерани. І чим менше справедливості зараз – тим більше ризики потім.

Цей пост – не погроза, а попередження. Я давно про це пишу, проте ви не чуєте. Тому ми раптово потрапили на дронову війну, і тепер так само раптово можемо потрапити в жорстокий післявоєнний дроновий "мир".

Не кажуть потім, що я вас не попереджав. Бо ніякі закони, покликані регулювати ринок дронів і запобігати насиллю з застосуванням дронів тут не допоможуть.

Треба бути більш людяними, поважати закон, і думати про справедливість, яка може раптово залетіти в хату.