13:28  18 грудня
У Києві кур'єр Glovo вдарив кастетом батька відомого блогера
13:24  18 грудня
На Тернопільщині подружжя торгувало марихуаною
11:29  18 грудня
У Варшаві заарештували українця з понад 70 кг наркотиків: деталі затримання
UA | RU
UA | RU
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
18 грудня 2025, 13:49

Дрони – це зброя майбутнього

18 грудня 2025, 13:49
Читайте также на русском языке
Ще до великої війни я займався конструюванням дронів і писав багато статей про майбутнє дронів на війні
Ще до великої війни я займався конструюванням дронів і писав багато статей про майбутнє дронів на війні
фото: forbes.ua
Читайте также
на русском языке

Ніхто тоді не почув. Ні за часів Порошенко, ні за часів Зеленського. Влада в нас взагалі дуже далека від технічних речей, тому і обіцяє то мільйон дронів, то 3000 ракет.

Головне – гроші, емоції, рейтинги і вибори.

Між тим, ще за два роки до вторгнення наша команда стала розробляти повністю автономні дрони-роботи, які працюють без участі оператора, і робити перші комерційні проєкти з їх застосуванням. Це був великий успіх.

Я кажу про це ні для того, щоб вам щось продати, а щоб довести, що бойові дрони-роботи як на відео – це вже реальність.

А звичайні бойові дрони під керуванням оператора – реальна загроза.

Після припинення війни, коли б воно не було, владі доведеться враховувати можливості технологій в своєї політиці.

Бо дрони нівелюють ексклюзивне право держави на насилля.

Сотні тисяч поліціянтів, нацгвардіїців, тисячі агентів спецслужб можуть виявитися безсилими перед роєм дронів, вигаданих і створених одним старим божевільним конструктором і ветераном війни для покарання винних. Прямо як в кіно.

І це не жарти.

Колись ми так само змогли атакувати Кремль, і ніхто тоді не дізнався, то чому ті самі дрони не можуть завтра відновлювати справедливість в наскрізь корумпованій країні?

Бойові дрони після війни можуть стати зброєю бандитів – це правда, але в першу чергу вони стануть інструментом правосуддя, яким його бачать ветерани. І чим менше справедливості зараз – тим більше ризики потім.

Цей пост – не погроза, а попередження. Я давно про це пишу, проте ви не чуєте. Тому ми раптово потрапили на дронову війну, і тепер так само раптово можемо потрапити в жорстокий післявоєнний дроновий "мир".

Не кажуть потім, що я вас не попереджав. Бо ніякі закони, покликані регулювати ринок дронів і запобігати насиллю з застосуванням дронів тут не допоможуть.

Треба бути більш людяними, поважати закон, і думати про справедливість, яка може раптово залетіти в хату.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна зброя дрон технології безпілотники
ППО знешкодила 63 з 82 російських дронів: є влучання на 12 локаціях
18 грудня 2025, 08:49
Нічна атака дронів на Черкаси: росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, є постраждалі
18 грудня 2025, 07:22
Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 37 із 69 російських дронів
17 грудня 2025, 09:39
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
В Одесі троє працівників ТЦК після зауваження побили поліцейського
18 грудня 2025, 14:25
Дрони СБУ вразили на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
18 грудня 2025, 13:44
У Києві кур'єр Glovo вдарив кастетом батька відомого блогера
18 грудня 2025, 13:28
На Тернопільщині подружжя торгувало марихуаною
18 грудня 2025, 13:24
В Укренерго розповіли про стан енергосистеми після російських атак
18 грудня 2025, 13:13
Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія
18 грудня 2025, 12:58
Мати перестала його годувати: на Вінниччині 10-річний хлопчик з інвалідністю помер від голоду
18 грудня 2025, 12:55
У Києві в школі побили дівчину: поліція проводить перевірку
18 грудня 2025, 12:45
Після атак РФ на Одещині без світла залишаються 12 тисяч споживачів
18 грудня 2025, 12:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »