Війська РФ атакували три райони Дніпропетровщини: понівечена інфраструктура
Вночі 19 березня російські військові понад 10 разів атакували три райони області безпілотниками
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Синельниківщині росіяни поцілили по Межівській та Миколаївській громадах. Пошкоджений приватний будинок. Поранена 57-річна жінка.
У Зеленодольській громаді Криворізького району виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.
На Нікопольщині під ударом були райцентр і Червоногригорівська громада. Побиті приватні будинки і господарська споруда.
За уточненою інформацією, через вчорашній обстріл району постраждала ще одна людина – жінка 56 років. Її госпіталізували у важкому стані.
