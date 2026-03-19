Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Межівській та Миколаївській громадах. Пошкоджений приватний будинок. Поранена 57-річна жінка.

У Зеленодольській громаді Криворізького району виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.

На Нікопольщині під ударом були райцентр і Червоногригорівська громада. Побиті приватні будинки і господарська споруда.

За уточненою інформацією, через вчорашній обстріл району постраждала ще одна людина – жінка 56 років. Її госпіталізували у важкому стані.

