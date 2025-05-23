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23 травня 2025, 03:05

На Тернопільщині судитимуть ділків за ввезення 14 авто з ЄС під виглядом гуманітарної допомоги

23 травня 2025, 03:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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До суду направили справу проти групи чоловіків, яких звинувачують у махінаціях із ввезенням авто під виглядом гуманітарної допомоги

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Житель Львівщини разом зі спільниками з Тернопільської та Хмельницької областей у 2023 році організував незаконну схему: завозив автомобілі з-за кордону, подаючи на митницю підроблені листи нібито від благодійних організацій. У документах було вказано, що машини призначені для ЗСУ.

Насправді ж авто продавали через сайти "OLX" та "Auto.ria" за ціною від 2500 до 7500 доларів. До військових частин жодне авто не потрапило.

Усього за схемою ділки завезли 14 автомобілів. Фігуранти не сплатили понад 3 млн грн до державного бюджету мита, акцизного податку та ПДВ.

Правоохоронці затримали зловмисників на Тернопільщині під час спроби ввезення чергового авто. Їм загрожують реальні терміни ув’язнення.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили схему контрабанди авто під виглядом допомоги для військових.

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Тернопільська область авто ЄС гуманітарна допомога суд
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