У Тернополі в ставі знайшли тіло жінки, яку шукали з початку березня

фото: поліція

Бездиханне тіло жінки в Тернопільському ставі за 3 метри від берега побачили перехожі 13 квітня. Вони й викликали поліцію

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці втсановили, що загибла – це 78-річна тернополянка. Пенсіонерка ще з 7 березня перебувала в розшуку. Саме того дня вранці вона вийшла з дому та не повернулася.

Судмедексперт при огляді тіла жінки слідів насильницької смерті не виявив. За даним фактом відкрите провадження з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині виявили тіло чоловіка, який пішов на риболовлю та зник безвісти.