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19 лютого 2025, 01:12

Жителя Тернопільщини, який намагався застрелити знайомого через борг у $100 тисяч, відправили за ґрати

19 лютого 2025, 01:12
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фото: pixabay
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Прокурори відстояли в апеляційному суді вирок жителю Тернопільщини за спробу вбивства знайомого

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Чоловік впродовж 2018-2021 років отримав від знайомого 95 600 доларів для купівлі нежитлових приміщень у Тернополі, але не зміг виконати обіцянку. Щоб не повертати гроші, він вирішив вбити партнера по бізнесу. 28 лютого 2023 року він запросив потерпілого на зустріч для підписання угоди, а під час поїздки вистрілив у нього з револьвера. Куля застрягла в потилиці жертви. Поранений чоловік, залишившись при свідомості, зміг доїхати до лікарні і викликати поліцію.

Нападник, зрозумівши що його жертва вижила, вибрався із чужої машини, сховав зброю і намагався втекти за кордон, найнявши таксі до міста Берегово. На в’їзді у Закарпатську область машину таксі зі зловмисником у ній затримали правоохоронці. Фігуранта взяли під варту.

Лікарі прооперували пораненого, витягнувши застряглу кулю з потилиці і згодом він дав свідчення в суді.

Тернопільський міськрайонний суд призначив стрільцю 11 років ув’язнення з конфіскацією майна. Захисник обвинуваченого оскаржив вирок, але Тернопільський апеляційний суд залишив його без змін. Вирок вступив у законну силу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині винесли вирок чоловіку, який жорстоко вбив знайомого.

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