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11 грудня 2024, 00:29

На Тернопільщині чоловіка засудили за розбещення п’ятирічної дівчинки

11 грудня 2024, 00:29
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фото: pixabay
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Жителя одного з сіл Кременецького району Тернопільської області визнали винним у розбещенні дитини

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Чоловік попросив двоюрідного братика 5-тирічної дівчинки, з яким вона гралася на сільській вулиці, принести йому хліба. Скориставшись тим, що поблизу нікого не було, чоловік взяв на руки дитину, заніс її до вуличного туалету і вчинив щодо неї розпусні дії. Її братик, побачивши, що сестричка зникла, побіг до мами і вони разом почали кликати дівчинку. Почувши крики, чоловік залишив дитину і втік.

Свою вину 40-річний зловмисник не визнав, однак у суді його дії були доведені.

Фігуранта засудили до 7 років тюрми. Вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Тернопільщині засудили чоловіка за зґвалтування 6-річної родички.

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