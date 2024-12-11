В Тернопольской области мужчину осудили за развращение пятилетней девочки

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Жителя одного из сел Кременецкого района Тернопольской области признали виновным в развращении ребенка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина попросил двоюродного братика 5-летней девочки, с которым она играла на сельской улице, принести ему хлеба. Воспользовавшись тем, что поблизости никого не было, мужчина взял на руки девочку, отнес ее в уличный туалет и совершил по отношению к ней развратные действия. Ее братик, увидев, что сестричка пропала, побежал к маме и они вместе принялись звать девочку. Услышав крики, мужчина оставил ребенка и скрылся.

Свою вину 40-летний злоумышленник не признал, однако в суде его действия были доказаны.

Фигуранта приговорили к 7 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области осудили мужчину за изнасилование 6-летней родственницы.