У Тернополі з зоокутка втекла пара буйволів

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У Тернополі минулої ночі пара буйволів вирвалася із вольєра зоокутка у парку "Топільче" і розгулювала на центральній вулиці обласного центру

Відео події розмістили користувачі YouTube, а директор зоокутка у парку Микола Ткач прокоментував його, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, цієї ночі пара буйволів подолала стальну хвіртку і перебралася у вольєр до інших тварин, де огорожа не така міцна. Подолавши її, буйволи вийшли на територію парку, а згодом і на прилеглу вулицю. Ми оперативно зреагували на цей випадок і десь через 40 хвилин тварин заманили у вольєр, огорожу якого вже додатково укріпили", - зазначив директор зоокутка.

У Тернополі з 1980-х років у місцевому парку діє зоокуток, де серед мальовничих острівців, каналів і штучних водойм розташовані вольєри із майже сотнею тварин та птахів. Серед них – буйволи, поні, лані, вівці, олені, козулі, лебеді, павичі, фазани.

Сьогодні, 4 жовтня, в Україні відзначається Всесвітній день тварин.