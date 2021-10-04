В Тернополе из зооуголка сбежала пара буйволов

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В Тернополе прошлой ночью пара буйволов вырвалась из вольера зооуголка в парке "Топильче" и разгуливала на центральной улице областного центра

Видео происшествия разместили пользователи YouTube, а директор зооуголка в парке Николай Ткач прокомментировал его, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, этой ночью пара буйволов преодолела стальную калитку и перебралась в вольер к другим животным, где ограда не такая прочная. Преодолев ее, буйволы вышли на территорию парка, а затем и на прилегающую улицу. Мы оперативно среагировали на этот случай и где - то через 40 минут животных заманили в вольер, ограждение которого уже дополнительно укрепили", - отметил директор зооуголка.

В Тернополе с 1980-х годов в местном парке действует зооуголок, где среди живописных островков, каналов и искусственных водоемов расположены вольеры с почти сотней животных и птиц. Среди них-буйволы, пони, лани, овцы, олени, косули, лебеди, павлины, фазаны.

Сегодня, 4 октября, в Украине отмечается Всемирный день животных.