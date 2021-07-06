На Тернопільщині в городі знайшли скелети часів війни

Фото: Нацполіція

У Тернопільській області жінка виявила у власному городі чотири скелети часів Другої світової війни

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Тернопільської області, пише RegioNews.

Інцидент стався в селі Великі Гаї Тернопільської області. Місцева мешканка запросила майстра для облаштування нової огорожі у своєму домоволодінні. Майстер почав копати траншею на глибину в 1 метр 20 см і натрапив на людські останки. Він розкопав ще трохи землі та виявив кілька людських скелетів.

Було знайдено чотири людські скелети, а також ґудзики з офіцерської форми німецьких солдатів часів Другої світової війни. Швидше за все кістки належать німецьким військовим.

Нині проводиться перевірка і з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, нещодавно на березі Азовського моря знайшли мертвого крокодила.