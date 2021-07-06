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06 июля 2021, 14:58 479

На Тернопольщине в огороде нашли скелеты времен войны

06 июля 2021, 14:58 479
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Фото: Нацполиция
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В Тернопольской области женщина обнаружила в собственном огороде четыре скелета времен Второй мировой войны

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Тернопольской области, пишет RegioNews.

Инцидент произошел в селе Большие рощи Тернопольской области. Местная жительница пригласила мастера для обустройства новой ограды в своем домовладении. Мастер начал копать траншею на глубину в 1 метр 20 см и наткнулся на человеческие останки. Он раскопал еще немного земли и обнаружил несколько человеческих скелетов.

Было найдено четыре человеческих скелета, а также пуговицы из офицерской формы немецких солдат времен Второй мировой войны. Скорее всего кости принадлежат немецким военным.

В настоящее время проводится проверка и выяснение всех обстоятельств.

Напомним, недавно на берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила.

Украина война происшествия Тернополь Тернопольская область

 
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