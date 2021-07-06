На Тернопольщине в огороде нашли скелеты времен войны
В Тернопольской области женщина обнаружила в собственном огороде четыре скелета времен Второй мировой войны
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Тернопольской области, пишет RegioNews.
Инцидент произошел в селе Большие рощи Тернопольской области. Местная жительница пригласила мастера для обустройства новой ограды в своем домовладении. Мастер начал копать траншею на глубину в 1 метр 20 см и наткнулся на человеческие останки. Он раскопал еще немного земли и обнаружил несколько человеческих скелетов.
Было найдено четыре человеческих скелета, а также пуговицы из офицерской формы немецких солдат времен Второй мировой войны. Скорее всего кости принадлежат немецким военным.
В настоящее время проводится проверка и выяснение всех обстоятельств.
Напомним, недавно на берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила.