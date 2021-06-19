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19 июня 2021, 18:55 3

СБУ проведет на Тернопольщине тактико-специальные учения

19 июня 2021, 18:55 3
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Фото: Сайт СБУ
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Службы безопасности Украины в Тернопольской области в течение 23-24 июня будет проводить плановые тактико-специальные учения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на управление СБУ на Тернопольщине.

В ведомстве предупреждают, что во время отработки учебных задач в отдельных районах возможно "временное введение особого режима, в частности, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей".

"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства с неукоснительным соблюдением прав и свобод граждан", - отмечают правоохранители.

Напомним, на прошлой неделе в Кировоградской области СБУ провела антитеррористические учения.

Украина СБУ учения Тернополь Тернопольская область

 
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