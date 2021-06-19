СБУ проведет на Тернопольщине тактико-специальные учения

Фото: Сайт СБУ

Службы безопасности Украины в Тернопольской области в течение 23-24 июня будет проводить плановые тактико-специальные учения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на управление СБУ на Тернопольщине.

В ведомстве предупреждают, что во время отработки учебных задач в отдельных районах возможно "временное введение особого режима, в частности, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей".

"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства с неукоснительным соблюдением прав и свобод граждан", - отмечают правоохранители.

Напомним, на прошлой неделе в Кировоградской области СБУ провела антитеррористические учения.