СБУ проведет на Тернопольщине тактико-специальные учения
Службы безопасности Украины в Тернопольской области в течение 23-24 июня будет проводить плановые тактико-специальные учения
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на управление СБУ на Тернопольщине.
В ведомстве предупреждают, что во время отработки учебных задач в отдельных районах возможно "временное введение особого режима, в частности, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей".
"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства с неукоснительным соблюдением прав и свобод граждан", - отмечают правоохранители.
Напомним, на прошлой неделе в Кировоградской области СБУ провела антитеррористические учения.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту