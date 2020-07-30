Житель Тернопільщини тричі заразився коронавірусом

В області продовжують хворіти більше тисячі людей

В області продовжують хворіти більше тисячі людей

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук у Facebook.

За його словами, це ще раз доводить, що "навіть перехворівши коронавірусною інфекцією, це не захищає від повторного захворювання".

У Тернопільській області продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 знаходяться на стаціонарному лікуванні, повідомив начальник управління охорони здоров'я.

Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов'язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації з захворюваністю, яка виникає через недотримання саме карантинних заходів", - зазначив Володимир Богайчук.

Також він підкреслив, що спостерігається агресивність вірусу в певних регіонах. Зокрема, у Монастирському районі області майже всі хворі перебувають у важкому стані.

Наголошується, що показник летальності від COVID-19 у Тернопільській області один з найнижчих - 1,4%, в Україні - 2,4%.

Нагадаємо, що 29 липня в Україні виявили 1022 нових заражених COVID-19, 21 людина померла, а 650 одужали.