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30 июля 2020, 08:44 2

Житель Тернопольщины трижды заразился коронавирусом

30 июля 2020, 08:44 2
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В области продолжают болеть более тысячи человек
В области продолжают болеть более тысячи человек
Фото: из открытых источников
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В Тернопольской области местный житель в третий раз заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук в Facebook.

По его словам, это лишний раз доказывает, что "даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает от повторного заболевания".

В Тернопольской области продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, сообщил начальник управления здравоохранения.

Около 30 больных в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий", - отметил Владимир Богайчук.

Также он подчеркнул, что наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах. В частности, в Монастырском районе области почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что показатель летальности от COVID-19 в Тернопольской области один из самых низких - 1,4%, в Украине - 2,4%.

Напомним, что 29 июля в Украине обнаружили 1022 новых зараженных COVID-19, 21 человек умер, а 650 выздоровели.

Тернопольская область врачи больницы коронавирус карантин
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