Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Сумах: є постраждалі та руйнування
Російський реактивний безпілотник влучив у густонаселений спальний масив Зарічного району Сум
Про це повідомили начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та ДСНС, передає RegioNews.
Удар припав на простір між 3 і 4 поверхами житлової 10-поверхівки, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Постраждали двоє людей, серед них – 16-річний підліток, стан якого оцінюють як нетяжкий.
Вибухова хвиля та вогонь пошкодили стіну будинку, вікна та балконне скління, а також припарковані поряд цивільні автомобілі.
Крім того, пошкоджені вікна і двері у розташованому поруч дитячому садку. Є перебої в газопостачанні мешканців.
Рятувальники провели обстеження території та надали необхідну допомогу мешканцям.
Нагадаємо, зранку 6 жовтня ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.