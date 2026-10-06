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06 жовтня 2026, 12:14

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Сумах: є постраждалі та руйнування

06 жовтня 2026, 12:14
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Фото: ДСНС
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Російський реактивний безпілотник влучив у густонаселений спальний масив Зарічного району Сум

Про це повідомили начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та ДСНС, передає RegioNews.

Удар припав на простір між 3 і 4 поверхами житлової 10-поверхівки, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Постраждали двоє людей, серед них – 16-річний підліток, стан якого оцінюють як нетяжкий.

Вибухова хвиля та вогонь пошкодили стіну будинку, вікна та балконне скління, а також припарковані поряд цивільні автомобілі.

Крім того, пошкоджені вікна і двері у розташованому поруч дитячому садку. Є перебої в газопостачанні мешканців.

Рятувальники провели обстеження території та надали необхідну допомогу мешканцям.

Нагадаємо, зранку 6 жовтня ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.

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