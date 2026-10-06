Фото: ДСНС

Про це повідомили начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та ДСНС, передає RegioNews.

Удар припав на простір між 3 і 4 поверхами житлової 10-поверхівки, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Постраждали двоє людей, серед них – 16-річний підліток, стан якого оцінюють як нетяжкий.

Вибухова хвиля та вогонь пошкодили стіну будинку, вікна та балконне скління, а також припарковані поряд цивільні автомобілі.

Крім того, пошкоджені вікна і двері у розташованому поруч дитячому садку. Є перебої в газопостачанні мешканців.

Рятувальники провели обстеження території та надали необхідну допомогу мешканцям.

Нагадаємо, зранку 6 жовтня ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.