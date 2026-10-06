Вражеский дрон попал в многоэтажку в Сумах: есть пострадавшие и разрушения
Российский реактивный беспилотник попал в густонаселенный спальный массив Заречного района Сум
Об этом сообщили начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко и ГСЧС, передает RegioNews.
Удар пришелся на пространство между 3 и 4 этажами жилой 10-этажки, в результате чего вспыхнул пожар.
Пострадали два человека, среди них – 16-летний подросток, состояние которого оценивают как нетяжелое.
Взрывная волна и огонь повредили стену дома, окна и балконное остекление, а также припаркованные рядом гражданские автомобили.
Кроме того, повреждены окна и двери в расположенном рядом детском саду. Есть перебои в газоснабжении жильцов.
Спасатели провели обследование территории и оказали необходимую помощь жителям.
Напомним, с утра 6 октября враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье. Из-за последствий атаки движение по мосту временно перекрыто.