Фото: ГСЧС

Об этом сообщили начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко и ГСЧС, передает RegioNews.

Удар пришелся на пространство между 3 и 4 этажами жилой 10-этажки, в результате чего вспыхнул пожар.

Пострадали два человека, среди них – 16-летний подросток, состояние которого оценивают как нетяжелое.

Взрывная волна и огонь повредили стену дома, окна и балконное остекление, а также припаркованные рядом гражданские автомобили.

Кроме того, повреждены окна и двери в расположенном рядом детском саду. Есть перебои в газоснабжении жильцов.

Спасатели провели обследование территории и оказали необходимую помощь жителям.

Напомним, с утра 6 октября враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье. Из-за последствий атаки движение по мосту временно перекрыто.