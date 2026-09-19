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19 вересня 2026, 13:32

Росія атакувала Дніпро: пошкоджені склади, виникла пожежа

19 вересня 2026, 13:32
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У суботу, 19 вересня, російські війська атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару пошкоджені складські приміщення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, на місці атаки виникла пожежа.

Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє людей.

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