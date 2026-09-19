1520 окупантів та 1816 БпЛА: Генштаб оновив втрати РФ за добу
Сили оборони за добу ліквідували 1520 окупантів, один танк, 73 артсистеми, п'ять бронемашин, 1816 БпЛА
Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські військові підтвердили ураження російського Су-24.
Також у районі Донецька українські військові завдали ударів по місцях зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників ворога.
Раніше Сили оборони України підтвердили знищення російського винищувача МіГ-29 та вертольота Ка-27 під час ударів по військових об’єктах РФ 27 та 30 серпня.
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