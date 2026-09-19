Зеленського немає у списку зустрічей Трампа на Генасамблеї ООН – ЗМІ

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Володимира Зеленського наразі немає серед світових лідерів, із якими президент США Дональд Трамп планує провести двосторонні зустрічі під час візиту до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН

Про це повідомила кореспондентка Суспільного у Вашингтоні, передає RegioNews.

Трамп перебуватиме в Нью-Йорку 21-22 вересня.

За словами постійного представника США при ООН Майка Волца, у вівторок, 22 вересня, американський президент виступить із промовою на Генасамблеї ООН, після чого проведе низку двосторонніх зустрічей.

Зокрема, Трамп зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїті. Також заплановані зустрічі з очільниками країн Ради співробітництва арабських держав Затоки та виконувачкою обов’язків президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Водночас Зеленського у переліку лідерів, із якими Трамп планує провести двосторонні переговори, немає.

Двоє українських високопосадовців повідомили Суспільному, що станом на 19 вересня зустріч Трампа і Зеленського під час Генасамблеї ООН не підтверджена.

Очікується, що у своїй промові Трамп говоритиме про зовнішню політику США, мирні домовленості, над якими працює його адміністрація, а також про необхідність не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Також американський президент планує розповісти про результати роботи своєї адміністрації за останній рік та прогрес щодо 20-пунктового мирного плану для Гази.

Як відомо, раніше повідомлялося, що Зеленський розраховує на зустріч з Трампом у 20-х числах вересня. Тоді український президент зазначив, що сподівається обговорити з очільником США пакети балістики від американців.

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