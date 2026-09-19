Авіаудар по Слов'янську: троє людей поранені, у Краматорському районі загорілася квартира
У Слов'янську Донецької області внаслідок російського авіаудару поранення отримали троє людей
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
На території місцевого підприємства загорілася покрівля будівлі. Рятувальники локалізували пожежу на площі 600 квадратних метрів. Водночас через загрозу повторного обстрілу гасіння пожежі призупинили.
Також у Краматорському районі внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у квартирі та на балконі дев'ятиповерхового будинку.
Надзвичайники врятували з вогню двох людей.
Нагадаємо, пізно ввечері 18 вересня російські військові атакували ударними безпілотниками місто Балаклія Ізюмського району Харківської області. Під завалами опинилися 74-річний чоловік та його 71-річна дружина. На жаль, обоє загинули.