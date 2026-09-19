Сумщина під ударом РФ: троє загиблих, 15 поранених, серед них діти

Фото: Національна поліція

Минулої доби російські війська атакували 26 населених пунктів Сумської області у чотирьох районах. Окупанти застосовували ракети, керовані авіабомби, артилерію, міномети та ударні безпілотники

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У Сумській громаді внаслідок удару керованої авіабомби по багатоповерхівці загинули 51-річний чоловік та 45-річна жінка. Поранення отримали дев’ятеро людей, серед них 7-річний хлопчик та 13-річна дівчина.

Внаслідок атаки пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, приміщення Сумського класичного ліцею, школи №30, вантажний та 20 легкових автомобілів.

Також до медзакладу звернулися 24-річна жінка, яка постраждала через удар КАБ, та 16-річний хлопець, травмований внаслідок атаки російського дрона. Обидва постраждали у Сумській громаді 16 вересня.

У Конотопській громаді внаслідок ударів безпілотників поранення отримали дві жінки віком 61 та 35 років. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, адміністративні об’єкти, магазини, транспорт та інженерні мережі.

У Білопільській громаді через скид боєприпасу з російського дрона загинув 33-річний чоловік. Ще один чоловік, 35 років, отримав поранення.

У Бездрицькій громаді пошкоджено будівлю приватного підприємства та два домоволодіння.

За кожним фактом слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Нагадаємо, в ніч на 19 вересня російські війська атакували Україну двома протикорабельними ракетами "Циркон" та 174 ударними безпілотниками різних типів. Основними напрямками удару були Одещина та Київщина.