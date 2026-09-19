Двоє поранених, пошкоджені медзаклад та будинки: наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину
Російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, у Павлограді через ворожу атаку виникла пожежа. Також пошкоджено амбулаторію.
На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Томаківська громади. Пошкоджено торговельний центр, об’єкти інфраструктури та автомобіль.
54-річного чоловіка у важкому стані доправили до лікарні. 43-річна жінка перебуває на амбулаторному лікуванні.
На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську громаду. Пошкоджено приватний будинок.
У Синельниківському районі ворог завдав удару по Васильківській громаді. Пошкоджено приватні будинки та автомобіль.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 1015 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення отримали троє людей. Надійшло 61 повідомлення про пошкодження.