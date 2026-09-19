11:18  19 вересня
На Київщині водій Nissan з’їхав з дороги та врізався в дерево
01:55  19 вересня
Популярна українська співачка вперше зізналась про втрату слуху
23:40  18 вересня
Космічні рахунки за електроенергію: українців попередили про схему аферистів
UA | RU
UA | RU
19 вересня 2026, 10:49

Двоє поранених, пошкоджені медзаклад та будинки: наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину

19 вересня 2026, 10:49
Читайте также на русском языке
Фото: t.me/dnepr_operativ
Читайте также
на русском языке

Російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, у Павлограді через ворожу атаку виникла пожежа. Також пошкоджено амбулаторію.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Томаківська громади. Пошкоджено торговельний центр, об’єкти інфраструктури та автомобіль.

54-річного чоловіка у важкому стані доправили до лікарні. 43-річна жінка перебуває на амбулаторному лікуванні.

На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську громаду. Пошкоджено приватний будинок.

У Синельниківському районі ворог завдав удару по Васильківській громаді. Пошкоджено приватні будинки та автомобіль.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 1015 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення отримали троє людей. Надійшло 61 повідомлення про пошкодження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна пожежа обстріли Дніпропетровська область пошкодження медзаклади російська армія
Авіаудар по Слов'янську: троє людей поранені, у Краматорському районі загорілася квартира
19 вересня 2026, 10:23
На Харківщині через атаку РФ зруйновано будинок, загинуло подружжя
19 вересня 2026, 08:57
На Херсонщині через російські обстріли та удари БпЛА постраждали троє мирних жителів
18 вересня 2026, 21:54
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Київщині водій Nissan з’їхав з дороги та врізався в дерево
19 вересня 2026, 11:18
РФ запустила по Україні 174 дрони та дві ракети "Циркон": є влучання на 15 локаціях
19 вересня 2026, 10:58
Авіаудар по Слов'янську: троє людей поранені, у Краматорському районі загорілася квартира
19 вересня 2026, 10:23
1520 окупантів та 1816 БпЛА: Генштаб оновив втрати РФ за добу
19 вересня 2026, 09:58
Трамп підписав санкційний закон Грема проти РФ: що сказав Зеленський
19 вересня 2026, 09:40
Росіяни завдали 1015 ударів по Запорізькій області: троє поранених
19 вересня 2026, 09:22
На Харківщині через атаку РФ зруйновано будинок, загинуло подружжя
19 вересня 2026, 08:57
Популярна українська співачка вперше зізналась про втрату слуху
19 вересня 2026, 01:55
Акторка Дар'я Петрожицька зізналась, чому не поїхала за коханим за кордон
19 вересня 2026, 01:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »