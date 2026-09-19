РФ запустила по Україні 174 дрони та дві ракети "Циркон": є влучання на 15 локаціях
У ніч на 19 вересня російські війська атакували Україну двома протикорабельними ракетами "Циркон" та 174 ударними безпілотниками різних типів. Основними напрямками удару були Одещина та Київщина
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Росіяни запускали дрони типу Shahed, Гербера, а також баражуючі боєприпаси "Бандероль" і "Дань-Т" та дрони-імітатори "Пародія".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 141 повітряну ціль.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, ще на дев’яти – падіння збитих цілей та їхніх уламків.
Російські ракети "Циркон" не досягли визначених цілей. Інформація про можливі місця їхнього падіння уточнюється.
Нагадаємо, пізно ввечері 18 вересня російські військові атакували ударними безпілотниками місто Балаклія Ізюмського району Харківської області. Під завалами опинилися 74-річний чоловік та його 71-річна дружина. На жаль, обоє загинули.