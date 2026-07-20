Фото: поліція

ДТП сталася у Сумах у неділю, 19 липня, на вулиці Харківській

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Mazda 6, перебуваючи напідпитку, не впорався з керуванням на швидкості, внаслідок чого автомобіль виїхав з дороги та перекинувся в кювет. Легковик перетворився на купу металобрухту.

Один із пасажирів загинув на місці. Ще одна пасажирка отримала тяжкі травми – її госпіталізували. Водій також постраждав.

Слідчі встановлюють усі обставини аварії. 44-річного водія затримали.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.

Нагадаємо, вночі 20 липня нна Львівщині сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє неповнолітніх дівчат. Водій був напідпитку і втік з місця аварії – правоохоронці розшукали його та затримали.