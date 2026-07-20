Фото: полиция

ДТП произошло в Сумах в воскресенье, 19 июля, на улице Харьковской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Mazda 6, находясь пьяным, не справился с управлением на скорости, в результате чего автомобиль выехал с дороги и перевернулся в кювет. Легковушка превратилась в груду металлолома.

Один из пассажиров погиб на месте. Еще одна пассажирка получила тяжелые травмы – ее госпитализировали. Водитель тоже пострадал.

Следователи устанавливают все обстоятельства аварии. 44-летнего водителя задержали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, ночью 20 июля на Львовщине произошло ДТП, в результате которого погибли три несовершеннолетних девушек. Водитель был пьяным и скрылся с места аварии – правоохранители разыскали его и задержали.