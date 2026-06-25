У ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах
Після удару на території АЗС виникла пожежа
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Під час гасіння пожежі рятувальники кілька разів призупиняли роботи через загрозу повторних ударів.
Надзвичайники ліквідували пожежу.
Нагадаємо, вранці 25 червня внаслідок удару російського безпілотника по АЗС у Сумах постраждали чотири людини.
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
Росіяни завдали повторного удару по рятувальниках на Сумщині
25 червня 2026, 12:22Зникла в морі: на Одещині припинили активні пошуки 10-річної дівчинки
25 червня 2026, 11:58Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
25 червня 2026, 11:45Викрав 12-річну дівчину, зґвалтував, вбив та обпалив тіло: у Полтаві засудили до довічного 59-річного педофіла
25 червня 2026, 11:39Здавав координати артилерії та ППО: на Запоріжжі затримали російського агента
25 червня 2026, 11:22До 3 100 грн до Дня Незалежності: хто отримає виплати
25 червня 2026, 10:57Росіяни атакували дронами підприємство на Чернігівщині
25 червня 2026, 10:56Без світла лівий берег Києва: застосовано аварійні відключення
25 червня 2026, 10:39П’ять днів пошуків: у Києві на озері Редькине знайшли тіло 23-річного молодика
25 червня 2026, 10:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі блоги »