Ворожий удар по Запоріжжю: вже 10 поранених, серед них — поліцейський

18 червня 2026

На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив

Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки