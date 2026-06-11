21:56  11 червня
Ворожа атака на енергооб'єкт Чернігівщини: понад 37 тисяч споживачів залишилися без світла
21:40  11 червня
На Київщині чоловік жорстоко збив собаку на очах у дітей
19:25  11 червня
В Ужгороді чоловік із пістолетом взяв дружину і дитину в заручники
UA | RU
UA | RU
11 червня 2026, 21:10

12 поранених за добу: ворог здійснив понад 40 ударів по Дніпропетровщині

11 червня 2026, 21:10
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Російські війська протягом дня понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед яких 15-річна дівчина

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

Найбільше ударів зазнав Нікопольський район. Там пошкоджено адміністративну будівлю, автозаправну станцію, приватні житлові будинки та автомобілі. Поранення отримали п’ятеро людей, серед них підліток.

У Синельниківському районі через російські атаки пошкоджені близько 20 приватних будинків, гаражі, господарські споруди та транспортні засоби. Постраждали семеро людей.

У Криворізькому районі внаслідок удару пошкоджена автозаправна станція.

Підрозділи ДСНС ліквідували всі пожежі, які виникли після ворожих обстрілів.

Інформація щодо наслідків атак уточнюється.

Нагадаємо, що вранці 11 червня російські військові знову атакували Конотоп безпілотниками.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли ДСНС Дніпропетровська область російська армія поранені
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
На Прикарпатті неповнолітня виявилась агенткою росіян
11 червня 2026, 22:55
ЗСУ підпалили НПЗ на Кубані та знищили базу морських дронів у Севастополі
11 червня 2026, 22:43
У Сумах окупанти атакували дронами комунальне підприємство та навчальний заклад: є руйнування
11 червня 2026, 22:21
"Допоможи другу": на Буковині аферисти обчистили картку в песіонерки
11 червня 2026, 22:20
Ворожа атака на енергооб'єкт Чернігівщини: понад 37 тисяч споживачів залишилися без світла
11 червня 2026, 21:56
У Дніпрі затримали крадія, що виніс із лікарні 60 тисяч гривень
11 червня 2026, 21:45
На Київщині чоловік жорстоко збив собаку на очах у дітей
11 червня 2026, 21:40
На Житомирщині іномарка влетіла у припарковані авто: машини розтрощило вщент
11 червня 2026, 21:20
Мінус 50 ворожих машин за раз: ЗСУ "відрізали" окупантів від постачання через Крим
11 червня 2026, 20:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »