12 поранених за добу: ворог здійснив понад 40 ударів по Дніпропетровщині

Фото: ДСНС

Російські війська протягом дня понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед яких 15-річна дівчина

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Найбільше ударів зазнав Нікопольський район. Там пошкоджено адміністративну будівлю, автозаправну станцію, приватні житлові будинки та автомобілі. Поранення отримали п’ятеро людей, серед них підліток.

У Синельниківському районі через російські атаки пошкоджені близько 20 приватних будинків, гаражі, господарські споруди та транспортні засоби. Постраждали семеро людей.

У Криворізькому районі внаслідок удару пошкоджена автозаправна станція.

Підрозділи ДСНС ліквідували всі пожежі, які виникли після ворожих обстрілів.

Інформація щодо наслідків атак уточнюється.

Нагадаємо, що вранці 11 червня російські військові знову атакували Конотоп безпілотниками.