На Херсонщині через ворожі удари дві людини загинули, ще 14 – поранені
Минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 40 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків.
Також окупанти понівечили банківську установу, приватні гаражі та автомобілі.
Через російські атаки загинули дві людини, ще 14 – дістали поранення.
