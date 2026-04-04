Росіяни влучили у багатоповерхівку в Сумах: 11 постраждалих, серед них – дитина

У ніч на 4 квітня російські війська завдали ударів по житловому сектору в центрі Сум. Виникла пожежа в багатоповерхівці

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров, пресслужба поліції та ДСНС.

"Здійнялася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Зарічному районі”, – повідомив Григоров.

Також зафіксовано ще одне влучання у дворі в цьому ж районі.

За інформацією ДСНС, ударні БпЛА влучили у 16-поверховий будинок та приватний житловий сектор. Жителів палаючої багатоповерхівки евакуювали. Рятувальники ліквідували пожежу.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки травмовані 11 людей, серед них – 15-річна дитина.

Нагадаємо, 3 квітня у Краматорську через російські авіаудари загинули чотири людини, серед них – 16-річний хлопець.