06 травня 2026, 20:35

На Буковині пенсіонерка віддала аферистам понад 700 тисяч

Фото: Національна поліція
На Буковині жінка стала жертвою шахрайства. Все почалось з підозрілого дзвінка

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

67-річна жителька Чернівецького району звернулась до поліції. За її словами, їй зателефонував незнайомець, який представився працівником служби безпеки банку. Він переконав її, що їй потрібно нібито створити віртуальну картку. В результаті жінка втратила понад 730 тисяч гривень.

"За фактом незаконного заволодіння коштами чоловіка слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

