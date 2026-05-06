Фото ілюстративне

У Київ прийшло метеорологічне літо на тиждень раніше за норму. Фахівці зафіксували сталий перехід температури через позначку +15°С

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає RegioNews .

За даними спостережень, сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15°С в бік її підвищення відбувся 4 травня, що знаменує початок метеорологічного літа.

Як зазначили в обсерваторії, метеорологічна весна, яка почалася 23 лютого і тривала 70 днів, закінчилась. Її тривалість збіглася з кліматичною нормою.

Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на тиждень раніше середньобагаторічних показників.

Найраніше за 146 років спостережень метеорологічне літо розпочиналось у 1996 році - 22 квітня, а найпізніше - 7 червня - у 1990 та 2001 роках.