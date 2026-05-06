Фото: Офіс Генерального прокурора

Житомирський районний суд виправдав народного депутата Андрія Ніколаєнка. Політика звинувачували у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, яка забрала життя 18-річної дівчини

Про це йдеться у рішенні суду, пише Житомир.infо, передає RegioNews .

Вирок ухвалили 27 квітня 2026 року.

Суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела вину депутата.

Аварія сталася 3 листопада 2023 року на трасі М-06 Київ—Чоп поблизу села Березівка.

За матеріалами справи автомобіль Mercedes-Benz рухався з перевищенням швидкості, а пішохід переходила дорогу в недозволеному місці. Водій здійснив наїзд, унаслідок чого дівчина загинула на місці.

Водночас у крові водія та пішохода алкоголю не виявили.

Суд зазначив, що не було доведено причинно-наслідковий зв’язок між перевищенням швидкості та ДТП.

"Суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено, що причиною наїзду на пішохода ОСОБА_13 є саме перевищення водієм ОСОБА_9 допустимої швидкості руху, а також те, що він мав технічну можливість уникнути наїзду на пішохода шляхом застосування екстреного гальмування, у зв`язку з чим обвинувачений підлягає виправданню", - йдеться у вироці.

Ніколаєнка обвинувачували за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.

Нагадаємо, що на початку листопада 2023 року народний депутат від фракції "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко на своєму Mercedes-Benz GLE на Житомирській трасі на смерть збив 18-річну дівчину. Сам парламентар одразу заявив, що не порушував правила дорожнього руху.