Народний депутат Олексій Леонов став власником нового будинку в Таїрове на Одещині, вартість якого у декларації вказана майже втричі нижчою за ринкову

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info , передає RegioNews .

У січні 2026 року нардеп придбав будинок площею близько 200 кв. м. У декларації його вартість становить трохи більше 3 млн грн.

За даними розслідування, аналогічний будинок коштує щонайменше 150 тис. доларів, а ділянка — ще близько 20 тис. доларів, а також басейн — приблизно 10 тис. доларів.

Загальна ринкова вартість нерухомості може сягати близько 180 тис. доларів, що у 2,5 раза більше задекларованої суми.

Журналісти також отримали візуалізацію проєкту, який, за їхніми даними, відповідає будинку депутата.

Сам Леонов заявив журналістам, що фактична житлова площа становить близько 130 кв. м, а решта — підвал. Нижча ціна пояснюється розташуванням ділянки — "на краю селища біля поля”.

Леонов є депутатом від партії "Слуга народу” та входить до парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

