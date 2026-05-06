06 травня 2026, 20:34

Нардеп Олексій Леонов задекларував будинок за дивною ціною

Фото: Bihus.Info
Народний депутат Олексій Леонов став власником нового будинку в Таїрове на Одещині, вартість якого у декларації вказана майже втричі нижчою за ринкову

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

У січні 2026 року нардеп придбав будинок площею близько 200 кв. м. У декларації його вартість становить трохи більше 3 млн грн.

За даними розслідування, аналогічний будинок коштує щонайменше 150 тис. доларів, а ділянка — ще близько 20 тис. доларів, а також басейн — приблизно 10 тис. доларів.

Загальна ринкова вартість нерухомості може сягати близько 180 тис. доларів, що у 2,5 раза більше задекларованої суми.

Журналісти також отримали візуалізацію проєкту, який, за їхніми даними, відповідає будинку депутата.

Сам Леонов заявив журналістам, що фактична житлова площа становить близько 130 кв. м, а решта — підвал. Нижча ціна пояснюється розташуванням ділянки — "на краю селища біля поля”.

Леонов є депутатом від партії "Слуга народу” та входить до парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, що раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький не вказав у декларації колишню дружину та її бізнеси і нерухомість.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
