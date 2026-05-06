12:30  06 травня
У Дніпрі чоловік через ревнощі порізав двох людей
10:37  06 травня
На Львівщині п'яний водій збив велосипедиста і втік з місця ДТП
02:52  06 травня
На Одещині 74-річного чоловіка засудили за зґвалтування 13 дітей
UA | RU
UA | RU
06 травня 2026, 19:48

Загадкова смерть під Житомиром: що відомо про загибель Олександра Ксензука поблизу військової частини

06 травня 2026, 19:48
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Командування 115 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ відреагувало на резонансну інформацію у соцмережах щодо смерті Олександра Ксензука. У військовій частині підтвердили виявлення тіла неподалік свого розташування та запевнили у повній підтримці правоохоронних органів для встановлення істини

Про це йдеться у заяві бригади, передає RegioNews.

У бригаді підтвердили, що тіло загиблого дійсно виявили неподалік місця розташування одного з підрозділів.

За даними військових обставини події наразі встановлюють правоохоронці, командування сприяє розслідуванню, а остаточні висновки робити зарано.

Також у бригаді закликали утриматися від поширення неперевіреної інформації, яка може зашкодити слідству.

Перші повідомлення про інцидент з’явилися 5 травня у фейсбуці. У дописах йдеться про ймовірні обставини зникнення та смерті чоловіка.

Зокрема, за словами авторки одного з дописів військовий зник у ніч з 18 на 19 квітня після перебування у військовій частині. Через 12 днів його знайшли загиблим неподалік, а на тілі нібито були ознаки насильницької смерті.

Офіційні причини загибелі наразі не встановлені. У бригаді наголошують, що результати розслідування повідомлять додатково.

Нагадаємо, що у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі через серцеву недостатність помер військовозобов’язаний.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область військовослужбовці розслідування
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
На Львівщині розслідують спалах інфекції в дитсадку: санлікарі взяли проби води та їжі
06 травня 2026, 19:59
У столиці офіційно розпочалося метеорологічне літо
06 травня 2026, 19:34
На Запоріжжі комбат вимагав з військових по 200 тисяч за "лояльне ставлення"
06 травня 2026, 19:20
Суд виправдав нардепа Ніколаєнка у справі про смертельну ДТП, де загинула 18-річна дівчина
06 травня 2026, 18:56
У Києві водій Maserati тікав від поліції та спричинив ДТП із постраждалим
06 травня 2026, 18:45
Схема на 3 мільйони: у Києві "агенти СБУ" обібрали пенсіонерок
06 травня 2026, 17:54
Битва за ліс на Закарпатті: понад 350 рятувальників та літак ДСНС намагаються приборкати вогонь
06 травня 2026, 17:41
Пляжний сезон на Миколаївщині: чи буде заборона відпочинку
06 травня 2026, 17:29
Обшуки в ТЦК: у Дніпрі СБУ "завітала" з перевірками - є перші затримання (ВІДЕО)
06 травня 2026, 17:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »