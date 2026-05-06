Командування 115 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ відреагувало на резонансну інформацію у соцмережах щодо смерті Олександра Ксензука. У військовій частині підтвердили виявлення тіла неподалік свого розташування та запевнили у повній підтримці правоохоронних органів для встановлення істини

Про це йдеться у заяві бригади, передає RegioNews .

У бригаді підтвердили, що тіло загиблого дійсно виявили неподалік місця розташування одного з підрозділів.

За даними військових обставини події наразі встановлюють правоохоронці, командування сприяє розслідуванню, а остаточні висновки робити зарано.

Також у бригаді закликали утриматися від поширення неперевіреної інформації, яка може зашкодити слідству.

Перші повідомлення про інцидент з’явилися 5 травня у фейсбуці. У дописах йдеться про ймовірні обставини зникнення та смерті чоловіка.

Зокрема, за словами авторки одного з дописів військовий зник у ніч з 18 на 19 квітня після перебування у військовій частині. Через 12 днів його знайшли загиблим неподалік, а на тілі нібито були ознаки насильницької смерті.

Офіційні причини загибелі наразі не встановлені. У бригаді наголошують, що результати розслідування повідомлять додатково.

