Українські військові дроном "рознесли" будинок з росіянами (ВІДЕО)
Українські військові показали ефектні кадри з фронту. Там можна побачити, як вони атакують будинок з росіянами
Про це повідомляє 6 полк ССО Рейнджер, передає RegioNews.
Спецпризначенці на одному з напрямків знищили позицію росіян. Спочатку українські захисники атакували з ручних гранатометів. Згодом використовувались гранати, штурмові гвинтівки, а допомагали і коригували – FPV та дрони-розвідники.
"Результат: знищено 2 військовослужбовців рф. Група спеціального призначення 6 полку ССО Рейнджерс успішно ексфільтрувалася", - розповіли захисники.
Нагадаємо, раніше на Південно-Слобожанському напрямку українські військові уразили живу силу ворога та місця її зосередження. Зокрема, знищили укриття й бліндажі, де противник намагався переховуватися.
Запаси та виробництво ракет РФ: у ГУР назвали цифриВсі новини »
06 травня 2026, 12:18
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Центром Києва прогулявся голий чоловік
06 травня 2026, 22:25Стрілянина у Святошинському районі: поліція затримала водія "Мерседеса" після погоні
06 травня 2026, 22:23Розвідники оприлюднили відео ураження ворожих поїздів у Криму
06 травня 2026, 21:59У Києві мобілізований виконував завдання росіян
06 травня 2026, 21:55В Одесі викрили посадовця морського закладу, який тероризував курсантів
06 травня 2026, 21:48Угорщина повернула Ощадбанку вкрадені гроші
06 травня 2026, 21:40На Дніпропетровщині через обстріли поранено 10-річну дівчинку
06 травня 2026, 21:25Федоров показав наслідки обстрілу стели в Оріхівському районі
06 травня 2026, 20:55На Буковині пенсіонерка віддала аферистам понад 700 тисяч
06 травня 2026, 20:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі блоги »