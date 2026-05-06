Українські військові дроном "рознесли" будинок з росіянами (ВІДЕО)

Українські військові показали ефектні кадри з фронту. Там можна побачити, як вони атакують будинок з росіянами

Про це повідомляє 6 полк ССО Рейнджер.

Спецпризначенці на одному з напрямків знищили позицію росіян. Спочатку українські захисники атакували з ручних гранатометів. Згодом використовувались гранати, штурмові гвинтівки, а допомагали і коригували – FPV та дрони-розвідники.

"Результат: знищено 2 військовослужбовців рф. Група спеціального призначення 6 полку ССО Рейнджерс успішно ексфільтрувалася", - розповіли захисники.

Нагадаємо, раніше на Південно-Слобожанському напрямку українські військові уразили живу силу ворога та місця її зосередження. Зокрема, знищили укриття й бліндажі, де противник намагався переховуватися.