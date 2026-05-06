У Київ патрульні затримали водія автомобіля Maserati, який мав ознаки сп’яніння, намагався втекти від правоохоронців і вчинив дорожньо-транспортну пригоду

Про це повідомляє поліція Києва.

Інцидент стався у Печерському районі. Поліцейські помітили авто, водій якого порушив правила дорожнього руху та зупинився посеред дороги.

Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд, але він відмовився.

Під час оформлення адмінматеріалів водій зачинився в авто та раптово поїхав.

Патрульні розпочали переслідування, однак водій ігнорував вимоги про зупинку.

Поблизу Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка він не впорався з керуванням і врізався у три припарковані автомобілі.

Унаслідок ДТП травмувався водій одного з припаркованих авто, який перебував у салоні. Його госпіталізували.

Порушника затримали. На нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування у стані сп’яніння.

