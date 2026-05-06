06 травня 2026, 19:59

На Львівщині розслідують спалах інфекції в дитсадку: санлікарі взяли проби води та їжі

Фото ілюстративне
У Львові одразу п’ятеро вихованців закладу дошкільної освіти №183 опинилися на лікарняних ліжках із симптомами гострої кишкової інфекції. Діти з різних вікових груп почали надходити до обласної інфекційної лікарні 5 та 6 травня

Про це повідомляє Суспільне Львів, передає RegioNews.

Заступник директора з медичної частини Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні Андрій Орфін розповів, що діти почали надходити до медзакладу 5 травня. Тоді було госпіталізовано чотирьох дітей, ще одну дитину доправили сьогодні, 6 травня.

Усі перебувають у стані середньої важкості, зокрема четверо — у відділенні №3 Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні на вулиці Кирила і Мефодія.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, п’ятеро вихованців дитячого садка №183 на вулиці Хуторівка, 44 перебувають під наглядом лікарів. Заклад перевірили, причини погіршення їхнього стану з’ясовують. Водночас інші діти почуваються добре та продовжують відвідувати садок.

"4 травня 5 вихованців садочка №183 були госпіталізовані в інфекційну лікарню з ознаками гострої кишкової інфекції. Це діти з різних груп: одна дитина з ясельної, двоє — із середньої та двоє — зі старшої. У п’ятницю всі вони відвідували садок. Наразі триває обстеження. Фахівці відібрали змиви з посуду, поверхонь, пісочниці, а також мазки у працівників. Усі зразки передані до лабораторного центру. За попередньою інформацією, може йтися про ротавірусну інфекцію", — кажуть у міськраді.

У поліції Львівщини повідомили,що наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, призначено необхідні експертизи.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання – до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 57-річний житель Дрогобицького району опинився у важкому стані у Львівській обласній інфекційній лікарні через рідкісне інфекційне ураження головного мозку.

