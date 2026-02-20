РФ атакувала Україну балістикою та 128 безпілотниками: є влучання на 14 локаціях
У ніч на 20 лютого ворог атакував Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 107 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитої цілі на одній локації.
Нагадаємо, зранку 20 лютого росіяни завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Пошкоджені адмінбудівля, будинки та авто.
